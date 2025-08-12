의정부시, 자원회수시설 주민 참관 통해 신뢰도 높여

다이옥신 측정, 주민 참관 방식 진행

이번 점검은 자원회수시설 배출 다이옥신 농도를 정기적으로 확인해 환경 안전을 담보하고, 운영 투명성을 제고하기 위해 추진됐다.

측정은 산업통상자원부 산하 종합시험인증기관인 한국산업기술시험원이 수행했다.

한인호 시 자원순환과장은 “시민의 건강을 지키기 위해 다이옥신 등 유해물질 관리를 더욱 강화해 나가겠다”며 “앞으로도 주민들이 안심할 수 있도록 투명하고 철저한 운영체계를 이어가겠다”고 말했다.