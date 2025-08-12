인천시, 하나금융그룹과 노인일자리 창출 맞손

초고령사회 대응 강화

유정복 인천시장이 12일 인천시청 인천애뜰에서 김진우 하나은행 중앙영업그룹 부행장, 전병권 하나은행 경인영업본부 지역대표와 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

협약에 따라 시와 협력해 지역사회에 기여할 수 있는 다양한 노인 일자리 창출 사업을 추진하고 취약계층 노인의 안전하고 안정적인 활동을 지원하는 프로그램도 전개할 계획이다.

시는 또 재활용품 수집에 나서는 노인들의 안전을 위해 경량 손수레 80대와 폭염 대비 안전키트 80개를 지원하는 사업도 함께 추진한다. 사업은 하나금융그룹의 기부로 진행되며 인천시사회복지협의회를 통해 군·구 추천을 받은 노인 대상자들에게 전달할 예정이다.