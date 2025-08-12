인천시, 하나금융그룹과 노인일자리 창출 맞손
초고령사회 대응 강화
인천시는 12일 인천시청에서 하나금융그룹과 함께 초고령사회에 대응하고 노인일자리 창출과 지역 내 취약계층 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 협약식에는 유정복 인천시장과 하나금융그룹 관계자 등이 참석해 초고령화 시대에 대비한 민관협력 방식 마련과 지역 복지 강화 방안에 대해 논의했다.
하나금융그룹은 협약에 따라 시와 협력해 지역사회에 기여할 수 있는 다양한 노인 일자리 창출 사업을 추진하고 취약계층 노인의 안전하고 안정적인 활동을 지원하는 프로그램도 전개할 계획이다. 특히 하나금융그룹은 조리시설 구축 및 반찬 재료비 등 지원을 담당하고, 시는 군·구 노인일자리 사업과 연계해 안전한 먹거리를 독거 노인, 장애인, 가족 돌봄 아동 등에게 제공한다. 이를 토대로 시와 하나금융그룹은 노인일자리 제공과 복지 지원을 동시에 실현하는 새로운 협력 체계를 구축할 방침이다.
시는 또 재활용품 수집에 나서는 노인들의 안전을 위해 경량 손수레 80대와 폭염 대비 안전키트 80개를 지원하는 사업도 함께 추진한다. 사업은 하나금융그룹의 기부로 진행되며 인천시사회복지협의회를 통해 군·구 추천을 받은 노인 대상자들에게 전달할 예정이다.
하나금융그룹 관계자는 “지역사회와 함께 성장하는 금융그룹으로서 인천시와의 긴밀한 협력을 통해 실질적이고 지속가능한 사업을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
유 시장은 “민관이 함께 힘을 모은다면 지역의 복지 사각지대를 해소하고 모두가 존중받는 사회를 만들어갈 수 있다”며 “이번 협약이 어른신들의 사회참여를 확대하고 지역사회와 함께 성장할 수 있는 마중물이 되길 기대한다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사