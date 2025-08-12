시사 전체기사

전남국제수묵비엔날레, 9월 19일까지 입장권 할인쿠폰 발급

입력:2025-08-12 11:59
문광부 ‘공연·전시’ 배포

티켓링크서 3000원 1인 2매 발급

수묵비엔날레 전시 할인쿠폰 홍보물. 전남도 제공

전남문화재단은 문화체육관광부가 추진하는 ‘공연·전시 할인쿠폰’ 사업을 통해 2025 전남국제수묵비엔날레 입장권을 할인된 가격에 예매할 수 있다고 밝혔다.

이번 할인쿠폰 사업은 국민의 문화 향유 기회 확대와 문화예술 소비 활성화를 위해 마련됐다. 공연 1만원 할인쿠폰 50만장과 전시 3000원 할인쿠폰 160만장이 배포됐다.

이 가운데 2025 전남국제수묵비엔날레 입장권에 적용가능한 전시 할인쿠폰은 티켓링크에서 내려받아 예매할 수 있다. 티켓링크에 접속하면 할인쿠폰 안내 팝업창이 자동으로 뜨며, 1인당 최대 2매를 발급받을 수 있다. 할인쿠폰은 9월 19일 오후 11시 59분까지 발급된다. 준비된 수량 소진 시 조기 종료된다.

김형수 전남국제수묵비엔날레 사무국장은 12일 “할인쿠폰을 활용하면 보다 합리적인 가격에 세계적 수묵 예술을 직접 경험할 수 있다”며 “올해 비엔날레는 국내외 유명 작가가 대거 참여하는 수준 높은 전시로, 관람객 모두에게 훌륭한 전시 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

2025 전남국제수묵비엔날레는 ‘문명의 이웃들’을 주제로 8월 30일부터 10월 31일까지, 목포·진도·해남 등 전남 일원에서 개최된다. 기존 전시와는 차별화된 현대 수묵의 동시대적 해석과 예술적 확장성을 보여주는 전시와 함께 관람객이 직접 참여하는 다양한 프로그램과 이벤트가 다채롭게 펼쳐질 예정이다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

많이 본 기사
