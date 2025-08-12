김정헌 인천 중구청장 “삼목항 진입로 개선 시급”

김정헌 인천 중구청장이 8일 삼목항 현장을 방문해 진입로 개선 방안을 모색하고 있다. 중구 제공

김 구청장은 주민들과 함께 현장을 둘러본 뒤 삼목항 침체의 가장 큰 원인을 접근성 문제로 보고 진입도로 개선 필요성에 대해 의견을 교환했다.

삼목항은 현재도 어업활동이 활발히 이뤄지는 항구인 동시에 인근 장봉도·신도로 향하는 관광객들이 배를 타기 위해 찾는 시설이다. 영종국제도시 지역의 대표 관광 어항 중 하나이기도 하다.

문제는 현재 삼목항이 영종도 북측 해안도로(영종해안북로)와 인접해 있으면서도 직결되지 않아 공항동로와 삼목선착장지하차도로 지나치게 우회해야만 진입이 가능하게 돼 있다는 것이다.

특히 인천국제공항 제2터미널 건설 당시 터미널과 연결되는 해안도로가 정체될 수 있다는 우려 때문에 삼목항 진입로를 우회하도록 만들었고 접근성 저하로까지 이어져 삼목항 침체의 원인이 되고 있다. 또