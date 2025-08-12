크래프톤 배틀그라운드, EWC 종목 대회 개막

총상금 200만 달러, 사우디아라비아 리야드서 12일부터 16일까지 진행

크래프톤의 대표작 ‘PUBG: 배틀그라운드’로 진행하는 ‘e스포츠 월드컵(EWC) 2025’ 종목 대회가 12일부터 16일까지 사우디아라비아 리야드에서 열린다.