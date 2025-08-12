컴투스, 2분기 영업이익 14억원… 흑자 지속

대표작들의 지속 흥행이 실적의 밑바탕이 됐다. ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’는 11주년을 기념해 여러 프로모션을 진행했고

야구 게임 라인업은 국내외 프로야구 시즌 개막 효과 등에 힘입어 높은 상승세를 보였다고 게임사 측은 설명했다.

2분기 해외 매출 비중은 약 67%다.

컴투스는 “스테디셀러 타이틀로 자리잡은 ‘소울 스트라이크’가 저력을 보이면서 매출 성장에 기여했다”고 설명했다.