CJ 택배기사들 “택배 쉬는 날, 가족여행 갈래요”

CJ대한통운 택배기사 10명 중 7명이 오는 14일 ‘택배 쉬는 날’에 가족여행 가겠다고 답했다.

CJ대한통운은 이 같은 내용이 담긴 소속 택배기사 1751명을 대상으로

진행한 ‘택배 쉬는 날’ 관련 설문조사를 12일 공개했다.