가천대 길병원, 인천세종병원과 중증외상환자 치료 협약
가천대 길병원은 지난 8일 오후 인천세종병원과 중증외상환자 진료 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
길병원 공공의료본부 회의실에서 개최된 협약식에는 길병원의 현성열 인천권역외상센터장, 임정수 공공의료본부장과 인천세종병원의 홍경섭 공공의료본부장, 김재승 응급의료센터 등이 참석했다.
인천권역책임의료기관인 길병원은 공공보건의료 협력체계 구축을 통한 인천시민들의 건강안전망 구축을 목표로 필수의료 협력 사업들을 시행하고 있다. 이 중에서도 중증응급 환자 이송, 전원 및 진료 협력을 위해 권역외상센터와 권역응급의료센터를 중심으로 지역 의료기관 및 119 구급대, 해양경찰 등 기관들과의 정보 공유를 강화해 나가고 있다.
응급의료센터를 운영 중인 인천세종병원은 중증외상환자 발생 시 초기 거점 응급의료센터로 역할하고 있으며 근원적인 문제 해결이 필요한 중증외상환자의 전원, 치료 등에 있어 길병원 권역외상센터와 긴밀히 상호 협력해 나갈 예정이다.
현 센터장은 “중증외상환자의 예방가능 사망률 감소를 위해서 지역 내 의료기관들과의 신속한 의사결정, 전달체계가 상시 구축되는 것이 매우 중요하다”며 “인천세종병원과의 협력해 중증 외상 환자들을 살리는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사