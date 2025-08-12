가천대 길병원, 인천세종병원과 중증외상환자 치료 협약

업무협약식. 길병원 제공

길병원 공공의료본부 회의실에서 개최된 협약식에는

인천권역외상센터장, 임정수 공공의료본부장과 인천세종병원의 홍경섭 공공의료본부장, 김재승 응급의료센터 등이 참석했다.

중에서도 중증응급 환자 이송, 전원 및 진료 협력을 위해 권역외상센터와 권역응급의료센터를 중심으로 지역 의료기관 및 119 구급대, 해양경찰 등 기관들과의 정보 공유를 강화해 나가고 있다.

응급의료센터를 운영 중인 인천세종병원은 중증외상환자 발생 시 초기 거점 응급의료센터로 역할하고 있으며 근원적인 문제 해결이 필요한 중증외상환자의 전원, 치료 등에 있어 길병원 권역외상센터와 긴밀히 상호 협력해 나갈 예정이다.

현 센터장은 “중증외상환자의 예방가능 사망률 감소를 위해서 지역 내 의료기관들과의 신속한 의사결정, 전달체계가 상시 구축되는 것이 매우 중요하다”며 “인천세종병원과의 협력해 중증 외상 환자들을 살리는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.