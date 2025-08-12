시사 전체기사

[속보] 이 대통령, 25일 트럼프와 첫 정상회담

입력:2025-08-12 10:32
수정:2025-08-12 10:38
양 정상, 백악관에서 정상회담 및 업무 오찬

이재명 대통령이 지난 11일 대통령실 청사에서 임시국무회의를 주재하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 오는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 개최한다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 브리핑에서 “이 대통령은 트럼프 대통령의 초청으로 25일 한·미 정상회담 개최를 위해 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정”이라고 밝혔다.

강 대변인은 “이번 회담은 한·미 정상 간 첫 대면으로 두 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응해 한·미 동맹을 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정”이라며 “굳건한 한·미 연합방위태세를 더욱 강화해 나가는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것”이라고 설명했다.

이어 “두 정상은 이번에 타결된 관세 협상을 바탕으로 반도체, 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 양국 간에 더욱 강화하기 위한 방안에 대해서도 협의할 것으로 기대된다”며 “백악관에서 열릴 트럼프 대통령과의 정상회담 및 업무 오찬 외에 여타 일정에 대해서는 확정되는 대로 알려드리겠다”고 덧붙였다.

최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

