[속보] 법원 “12·12 전사 김오랑 중령 유족에 국가 배상해야”
5억원 상당 손해배상 청구 소송서 유족 승소
정병주 당시 특전사령관 지키다 총탄에 숨져
12·12 군사반란 당시 전두환 보안사령관이 이끄는 신군부에 맞서다 전사한 고(故) 김오랑 중령(당시 35세·육사 25기) 유족에게 국가가 배상을 해야 한다는 법원 판단이 나왔다.
서울중앙지법 민사911단독 유창훈 부장판사는 김 중령 누나인 김쾌평씨 등 유족 10명이 국가를 상대로 제기한 5억원 상당의 손해배상 청구 소송에서 원고 승소로 12일 판결했다. 김 중령이 신군부 세력 총탄에 맞아 숨진 지 46년 만이다.
김 중령은 1979년 12월 13일 0시20분 신군부 제3공수여단 병력이 M-16 소총을 난사하며 특전사령부를 급습, 정병주 당시 특전사령관을 체포하려고 하자, 비서실장으로서 그를 지키다가 총탄 6발을 맞고 숨졌다.
신군부는 김 중령 시신을 특전사 뒷산에 암매장했다.
이후 1980년 동기생들의 탄원으로 국립묘지로 이장됐으며 2014년 4월엔 보국훈장 삼일장이 추서됐다.
김 중령 어머니는 막내아들이 죽은 충격에 치매를 앓다가 2년여 뒤 세상을 떠났다. 김 중령 부인 백영옥 여사는 남편 죽음 뒤 시신경 마비가 심해져 완전히 실명했다.
백 여사는 민주화 이후 전두환·노태우씨 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 준비했지만, 1991년 숨졌다.
김 중령은 2023년 11월 개봉한 영화 ‘서울의 봄’에서 배우 정해인이 연기한 오진호 소령 실제 모델이기도 하다.
