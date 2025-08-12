김문수 “조경태, 편향된 특검에 동조…정치적 결단해 갈길 가라”

긴급 입장문 통해 비판

전날 특검 출석해 조사 받은 점 겨냥한 듯

“국민 위해 안 싸우는 사람 당에 있을 수 없어”

국민의힘 당대표 선거에 출마한 김문수 전 고용노동부 장관이 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 당대표 선거에 출마한 조경태 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스

조 의원은 특검 조사를 받은 후 기자들과 만나 지난 12월 4일 새벽 추경호 당시 국민의힘 원내대표 측이 의원들에게 본회의장이 아닌 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다고 말했다.