“尹 있는 서울구치소 폭파” 50대 협박범, 안양서 긴급체포
경찰민원콜센터에 전화해 협박
윤석열 전 대통령이 수감된 서울구치소를 폭파하겠다고 협박한 50대 남성이 경찰에 검거됐다.
경기 안양만양경찰서는 공중협박 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 12일 밝혔다.
A씨는 이날 새벽 4시27분쯤 경찰민원콜센터(182)에 전화를 걸어 “윤 전 대통령이 있는 서울구치소에 뭐라도 가져가서 폭파하겠다”며 협박한 혐의를 받고 있다.
이 전화를 받은 콜센터 상담원은 곧바로 112에 신고했다.
경찰은 신고 접수 50여분만인 새벽 5시18분쯤 안양 소재 A씨 지인 주거지 인근 노상에서 A씨를 붙잡았다.
경찰 관계자는 “A씨가 검거 후 잠이 들어 아직 조사 전”이라며 “음주 여부, 범행 동기 등은 추후 확인할 예정”이라고 설명했다.
윤 전 대통령은 지난달 10일 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 의해 증거 인멸 염려를 이유로 석방 후 4달 만에 다시 구속돼 경기도 의왕 서울구치소에서 수감된 상태다.
