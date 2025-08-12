‘대한민국 구석구석’에서 만나는 광복 80년

관광공사, 광복절 맞이 특집전 및 온라인 태극기 찾기 이벤트 개최

한국관광공사는 광복 80년을 맞이해 오는 8월 31일까지 국내여행 정보 통합 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’에서 광복절 특집전을 선보인다고 12일 밝혔다.