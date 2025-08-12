시사 전체기사

[속보] 경찰·노동부 ‘감전사고’ 포스코이앤씨 압수수색

입력:2025-08-12 09:04
수정:2025-08-12 09:16
공유하기
글자 크기 조정
정희민 포스코이앤씨 사장이 29일 인천 송도 본사에서 연이은 현장 사망사고와 관련한 담화문 발표에 앞서 관계자들과 사과 인사하고 있다. 연합뉴스

포스코이앤씨가 시공하는 고속도로 공사 현장의 미얀마인 근로자 감전사고와 관련, 경찰이 강제수사에 착수했다.

경기남부경찰청 광명~서울고속도로 공사장 사고 수사전담팀과 고용노동부 성남지청은 12일 시공사인 포스코이앤씨 인천 송도 본사와 하청업체인 LT삼보 서울 사무실 등을 압수수색했다.

사고 발생 8일만이자 이재명 대통령의 건설면허 취소 방안 검토 지시가 나온 지 6일만이다.

경찰과 노동부는 이번 압수수색에 총 70여 명을 투입했다. 양 기관은 사고가 발생한 양수기의 시공 및 관리에 관한 서류와 전자정보는 물론 현장의 안전관리 계획서, 유해위험방지 계획서 등을 확보할 방침이다.

지난 4일 오후 1시34분쯤 광명시 옥길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 30대 미얀마인 근로자가 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 감전으로 추정되는 사고를 당했다. 근로자는 현재까지 의식을 되찾지 못하고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
683
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 케데헌 ‘골든’, 빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권
“이젠 비자없이 오세요”… 유커에 들뜬 면세·호텔업계
영국서 70세 이상 시력검사 불합격 시 운전 못한다
‘밤토끼’ 잡히자 ‘뉴토끼’ 활개… 불법 웹툰 유통 여전히 기승
EPL 20년 누벼 온 한국인 선수 명맥 끊길 위기
DL건설 대표·임원진·현장소장 일괄 사표 “의정부 사망사고 책임”
“임기 초반 사면하는 것이 낫다”… 진보 지지층 재결집 의도
조국·윤미향 등 ‘문제적 인물’ 포함… 반감 줄어들지는 미지수
국민일보 신문구독