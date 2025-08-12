50명 모인 장례식에서 시작된 가족 이야기… 연극 ‘조립식가족’이 던진 메시지

“엄마라고 불러도 돼요” 혈연 넘어선 진정한 가족의 의미

떡국 한 그릇에 담긴 그들만의 설날



장례식에서 시작된 이야기



이 작품이 탄생한 직접적인 계기는 한 보육원 후배의 죽음이었다. 대구에서 열심히 일하던 그 친구가 30대 후반에 폐암으로 세상을 떠났을 때 장례식장에는 50명의 친구들이 모였다.

엄마라고 불러도 돼요

