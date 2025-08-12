‘스타 등용문’송암배 아마추어골프선수권대회, 19일부터 대구CC서 개막
박세리-박인비-박성현-고진영-박현경-이예원-임성재-장유빈 등 배출
‘스타 등용문’ 송암배 아마추어골프선수권대회가 오는 19일 부터 나흘간 경북 경산시 대구CC컨트리클럽에서 열린다.
송암배는 대구CC를 창립하고 한국 골프 발전에 크게 기여한 故 송암 우제봉(전 대구CC 명예회장)의 업적을 기리기 위해 1994년부터 개최되어 온 대회로 올해로 32회째다.
대구·경북 지역 경제인들의 뜻을 모아 설립된 재단법인 송암(이사장 우기정)이 주최하며, 문화체육관광부의 인가를 받은 국내 최초의 순수 골프 장학 재단으로서 한국 골프 유망주의 성장에 발판 역할을 하고 있다.
송암배는 대한민국 골프 국가대표 선발 평가전을 겸하는 대회로 국내 아마추어 대회 중 가장 오래된 역사와 전통, 그리고 최대 규모와 권위를 자랑한다. 이 대회가 배출한 스타 플레이어들은 즐비하다.
박세리(LPGA 한국인 최다 25승), 박인비(골든 커리어 그랜드 슬램, 21승), 고진영, 김미현, 김효주, 박성현, 유소연, 장하나, 박민지, 최혜진, 이예원, 박현경, 조아연, 정윤지, 방신실, 안병훈, 노승열, 김시우, 배상문, 임성재, 김비오, 허인회, 서요섭, 김대현, 장유빈 등이다.
32회를 맞는 이번 대회 역시 차세대 골프 스타의 탄생을 예고하며 국가대표 7명과 국가상비군 14명을 포함한 전국에서 모인 유망주 180명이 출전한다.
특히 남자부에선 작년에 각각 2, 3위에 입상한 안성현(신성고1)과 유민혁(서강고2)이 강력한 우승 후보다. 여자부에선 전년도 우승자인 국가대표 성아진(학산여고3)이 2연패에 도전한다.
입상자에게는 트로피와 장학금 및 부상이 수여되며 이밖에 코스레코드, 홀인원 기록자에게도 특별상이 수여된다.
