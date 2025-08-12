‘스타 등용문’송암배 아마추어골프선수권대회, 19일부터 대구CC서 개막

박세리-박인비-박성현-고진영-박현경-이예원-임성재-장유빈 등 배출

올해로 32회째를 맞은 송암배 아마추어골프선수권대회가 오는 19일부터 나흘간 경북 경산시 대구CC에서 개최된다. 작년 대회 때 대회장인 우기정회장(가운데)이 남여부 우승을 차지한 이재원, 성아진 선수와 포즈를 취하고 있다. 대구CC

박세리(LPGA 한국인 최다 25승), 박인비(골든 커리어 그랜드 슬램, 21승), 고진영, 김미현, 김효주, 박성현, 유소연, 장하나, 박민지, 최혜진, 이예원, 박현경, 조아연, 정윤지, 방신실,