트럼프, 미·중 관세 휴전 마지막날 90일 연장 서명…정상회담이 분수령 될 듯
트럼프 “시진핑과 내 관계 좋다”
APEC 정상회의 전후 회담 가능성
도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 중국과의 관세 전쟁 휴전을 90일 더 연장하는 행정명령에 서명했다고 월스트리트저널 등 미국 언론이 보도했다.
트럼프 대통령이 중국과 지난 5월 합의한 ‘90일 관세 휴전’의 마지막 날인 이날 관세 휴전을 90일 더 연장하기로 하면서 미·중 간의 관세 충돌은 일단 다시 수면 아래로 가라앉게 됐다.
미국과 중국은 지난 4월 각각 100%가 넘는 관세 폭격을 주고받으면서 대치했다. 그러다 4월 스위스 제네바에서 열린 고위급 협상을 계기로 각각 115% 포인트씩 관세율을 대폭 낮추기로 합의했다. 당시 양측은 각자 수입품을 겨냥한 추가 관세율 115% 가운데 4월에 부과된 91%포인트는 취소하고 24%포인트는 적용을 90일 유예하기로 했었다. 양국은 지난달 28~29일 스웨덴 스톡홀름에서 다시 고위급 무역 협상을 통해 관세 유예 방안에 잠정 합의했지만 트럼프가 승인을 미뤄왔다.
트럼프가 90일 관세 유예에 다시 서명하면서 11월까지는 미·중이 상대국에 각각 30%와 10%의 기존 상호 관세를 유지하게 된다. 이에 따라 양국의 관세 전쟁은 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 예상되는 트럼프 2기 행정부 첫 미·중 정상회담에서 결론 날 가능성이 있다. 시진핑 중국 국가 주석은 APEC 정상회의 참석을 계획하고 있는 것으로 알려졌지만, 트럼프의 참석 여부는 아직 미정인 것으로 전해졌다.
트럼프는 이날 백악관에서 기자들과 만나 “우리는 중국과 매우 좋은 관계를 유지해 왔다”며 “그들은 꽤 잘해 왔고 시진핑 주석과 내 관계도 매우 좋다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사