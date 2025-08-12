서울 대학가 평균 월세 ‘58만원’…가장 비싼 곳 어디?

이화여대 인근, 70만9000원으로 가장 높아

평균 관리비 7만5000원…전년 대비 3.3%↑



보증금 1000만원짜리 서울 대학가 원룸 평균 월세가 58만1000원인 것으로 나타났다.



1년 새 월세 가격은 4.5% 하락했지만, 한양대와 고려대 앞 원룸은 같은 기간 평균 4%가량 상승했다.



월세비가 가장 높은 곳은 이화여대 인근 지역이었다.



부동산 정보 플랫폼 ‘다방’은 올 7월 기준 자사 플랫폼에 등록된 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 평균 월세를 분석한 결과 보증금 1000만원 기준 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 평균 월세가 58만1000원이었다고 12일 밝혔다.



지난해 같은 달(60만8000원)과 비교해 4.5%(2만7000원) 떨어진 수치다.



하락 폭이 가장 큰 지역은 서울대 인근으로, 지난 50만원에서 올해 42만3000원으로 15.4% 내렸다.



중앙대 인근이 55만원에서 47만7000원으로 13.3%, 한국외대 인근이 65만원에서 58만2000원으로 10.5% 줄었고 성균관대 인근은 57만6000원(-5.6%), 이화여대 인근은 70만9000원(-4.2%), 서강대 인근은 61만7000원(-3.6%), 연세대 인근은 61만4000원(-2.5%)이었다.



반면 같은 기간 한양대 주변 원룸 월세는 55만원에서 57만5000원으로 4.5%, 고려대 인근은 58만원에서 59만9000원으로 3.3% 올랐다.



평균 관리비는 지난해 7만3000원에서 올해 7만5000원으로 3.3% 상승했다.



고려대 인근 관리비가 지난해 동월 7만원에서 올해 8만3000원으로 18.6% 올라 가장 높은 상승 폭을 기록했다. 한양대 인근은 6만원에서 7만원으로 16.7%, 이화여대 인근은 9만원에서 10만1000원으로 12.2% 각각 올랐다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



