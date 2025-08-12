수원특례시민, 1인 1일 쓰레기 30g 감량 도전…목표는
경기도 수원특례시는 이달부터 12월까지 ‘새빛 시민 1인 1일 쓰레기 30g 감량 챌린지’를 전개한다고 11일 밝혔다.
수원시민 123만명이 하루에 쓰레기 발생량을 30g씩 줄여 올해 총 1만3516t의 쓰레기를 감량하는 게 목표다.
1만3516t은 수원시의 올해 생활폐기물 예상 발생량 13만5835t의 10%다.
시는 올해 1만3564t 감축을 시작으로, 3년 내 연간 쓰레기 예상 발생량의 20%를 감량하는 것을 목표로 설정했다.
시에 따르면 지난달 출범한 ‘새빛 환경수호자’가 수원시 706개 마을(공동주택 399개소·일반주택 307개소 쓰레기 배출 거점)에서 쓰레기 증감 여부를 매일 평가한다. 새빛 환경수호자는 환경관리원, 자원관리사, 무단투기 단속원 등 현장 실무자 999명으로 구성됐다. 평가 결과를 바탕으로 내년 1월에 706개 마을의 5%인 36개 마을에 총 1억원 상당의 인센티브를 제공한다.
이재준 시장은 “새빛 시민 1인 1일 쓰레기 30g 감량 챌린지를 계기로 생활쓰레기 감량 활동이 곳곳으로 확산되길 바란다”며 “목표대로 생활쓰레기를 감량해 수원을 전 세계가 주목하는 환경특례시로 만들겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사