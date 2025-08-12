트럼프 “푸틴과 건설적 대화…다음은 푸틴과 젤렌스키, 나의 회담”

트럼프 “회담에서 일부 영토 교환 있을 것”

유럽 정상들, 트럼프와 화상회의로 영토 양보 불가 등 ‘레드라인’ 제시

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

우리는 푸틴이 무엇을 생각하는지 볼 것이며 그게 공정한 거래라면 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO) 정상들, 그리고 젤렌스키 대통령에게도 그걸 공개하겠다”고 말했다. 그러면서 “‘행운을 빈다. 계속 싸워라’라고 말할 수도 있고, ‘합의를 이룰 수 있다’고 말할 수도 있을 것”이라고 내다봤다.

영토 양보에 부정적 입장을 밝힌 것에 대해 “

‘(영토를 바꾸려면) 헌법 승인을 받아야 한다’고 말한 게 좀 거슬렸다”고 비판하기도 했다.

“난 휴전을 원한다. 양쪽 모두에게 가능한 한 최선의 합의가 이뤄지기를 바란다”며 “탱고를 추려면 두 사람이 필요하다”고 했다. 러시아와 우크라이나 모두 양보가 필요하다는 뜻이다.