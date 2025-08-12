세계 현대무용계 휩쓴 일본 ‘부토’ 아시나요?

26일 아르코예술극장에서 산카이주쿠 ‘코사’ 공연… 18년 만의 내한

세계적인 부토 단체 산카이주쿠의 ‘코사’(KOSA). 산카이주쿠

김매자 창무국제공연예술제 집행위원장. 연합뉴스

최지연 창무국제공연예술제 예술감독. 연합뉴스

‘대지의 목소리’라는 주제로 열리는 올해 축제에는 산카이주쿠를 비롯해 37개 팀이 참여한다.

오스트레일리아 안무가 겸 무용수 루이스 메이저의 ‘트립틱’. 창무국제공연예술제