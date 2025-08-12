한국공학대, 차세대 금속소재 ‘중망간강’ 획기적 발전 원리 규명하다

이에 연구팀은 최근 구조재료 접합 공정에서 각광받는 FSW(비융접 고체상 용접법)을 적용해 중망간강 접합부의 조직 변화 특성을 분석한 것이다.

한국공학대 신소재공학과는 차세대 뿌리산업 전문인력양성사업을 통해 석·박사급 R&D 전문 인재를 양성하고, 학생들이 실제 연구와 프로젝트에 참여해 산업 현장에서 바로 활용 가능한 실무 역량을 키우고 있다.