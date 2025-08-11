경기도경제과학진흥원, ‘찾아가는 현장 간부회의’ 대신 수해복구 현장 간 까닭은
경기도경제과학진흥원은 김현곤 원장 등 간부진과 직원 40여 명이 가평군 조종면 일대에서 수해 복구 봉사활동을 실시했다고 11일 밝혔다.
경과원은 지역공동체의 고통을 함께 나누는 것이 공공기관의 본질적 역할이라는 판단하에 매주 월요일마다 도내 기업을 ‘찾아가는 현장 간부회의’를 잠시 멈추고, 이번엔 기록적인 폭우로 삶의 터전을 잃은 도민 곁으로 향한 것이다.
경과원에 따르면 이날 봉사에는 김현곤 원장을 비롯해 간부진과 직원들이 자발적으로 참여했다. 이들은 가평군 조종면 일대에서 마을 주변에 쌓인 토사 제거, 침수 피해를 입은 비닐하우스 및 주택 정리, 도로변 쓰레기 처리, 배수로 정비 등의 활동을 펼쳤다. 피해 주민들과 대화를 나누며 정서적 위로를 전하는 데도 집중했다.
경과원은 이번 봉사활동이 단순한 일회성 이벤트가 아닌 피해 지역 주민이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 조속한 복구와 지원이 되도록 준비됐다고 설명했다.
경과원은 앞으로도 자연재해 등 긴급 상황에서의 대응은 물론 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속하며 공공기관으로서의 책임을 다해 나갈 계획이다.
또 매주 진행하고 있는 찾아가는 현장 간부회의와 연계해 도내 피해 기업의 회복 지원에도 나설 예정이다.
김현곤 경과원장은 “이번 봉사활동은 기관에서 매주 이어오던 현장 간부회의 대신 택한 매우 의미 있는 선택이었다”며 “지역의 아픔에 공감하고 행동으로 연대하는 것이 진정한 공공기관의 자세라고 생각한다”고 강조했다. 이어 “폭우 피해를 입은 경기북부 지역 주민들이 하루빨리 평온한 일상으로 복귀하실 수 있길 진심으로 바란다”고 덧붙였다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사