파주시, 도라전망대 옥상 전망대 12일부터 전면 개방
경기 파주시는 오는 12일부터 남북접경지대 내 군사적 긴장상황으로 인해 운영이 중단됐던 ‘도라전망대 옥상 전망대’를 전면 개방한다고 11일 밝혔다.
도라전망대 3층 옥상 전망대에서는 망원경을 통해 북쪽으로는 대성동 마을의 태극기와 북한 기정동 마을의 인공기 등을 볼 수 있으며, 남쪽으로는 도라산역, 문산 지역 일대의 모습을 확인할 수 있다.
세계 유일의 분단국가인 대한민국에서만 볼 수 있는 진귀한 볼거리를 제공해왔던 도라전망대가 1년여간 폐쇄되면서 많은 관광객들이 옥상 전망대 재개방을 요청해왔다.
시는 이러한 관광객들의 요구에 부응하기 위해 1보병사단과 지속적인 협의 끝에 지난 5일부터 일부 개방하고 있으며, 11일까지 부분 보수 완료 후 오는 12일부터 전면 개방하기로 했다.
도라전망대는 디엠지(DMZ) 평화관광, 도라산 셔틀열차 연계관광, 디엠지(DMZ) 평화의 길 프로그램을 통해서 관광할 수 있다.
한윤자 시 관광과장는 “이번 옥상 전면 개방을 통해 관광객들이 더욱 다양한 각도에서 생생한 풍경을 즐길 수 있도록 했다”면서 “앞으로도 관광객과 함께하는 공간으로 만들어가기 위해 노력하겠다”라고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
