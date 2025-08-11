퇴직한 유윤상 전 총경 “총경회의 명예회복 위해 진상규명 필요”
총경회의 참석한 최고참
“후배들 불이익 바로잡혀야”
“개인적으로 원하는 건 없습니다. 철저한 진상규명과 함께 관련자들이 책임을 지고, 후배들의 불이익이 바로잡히길 바랍니다.”
유윤상 전 총경(61·경찰대 2기)은 2022년 7월 총경회의 당시 퇴직을 2년 앞둔 최고참으로 참석했다. 참석자들에 대한 인사보복이 가해진 이듬해 2월, 유 전 총경은 자신의 정보·보안 특기와 무관한 교통과로 발령이 났고, 지난해 서장이 아닌 과장으로 38년간의 경찰 생활을 마무리했다.
지난달 28일 서울 여의도의 한 카페에서 만난 유 전 총경은 3년 만에 총경회의 명예회복 추진에 대해 “만시지탄”이라고 말했다. 그는 “나는 괜찮지만, 한참 어린 후배들은 (인사 불이익으로) 얼마나 좌절감이 들었겠나”며 “많은 것들이 바로잡혀야 할 것”이라고 힘주어 말했다.
유 전 총경이 가장 강조한 건 총경회의 전후 상황과 이후 인사 불이익에 대한 진상 조사다. 그는 “총경회의는 경찰국 설치 관련 다양한 의견과 우려를 모아 전달하려 했던 자리”라며 “굉장히 차분한 분위기였다”고 회고했다. 그러나 이상민 전 행정안전부 장관은 “하나회의 12·12 쿠데타에 준하는 상황”이라고 정면 공격했다.
유 전 총경은 “평생을 공직에 몸 담았던 사람들에게 하나회 등을 빗대며 폄훼하는 건 굉장한 모욕”이라고 말했다. 그러면서 “경찰청이 왜 회의 이후 돌연 태도를 바꾸고, 참석자들에게 인사상 불이익을 가한 건지 진상규명이 선행돼야 한다”며 “결과에 따라 관련자들이 법적 책임도 져야 한다”고 주장했다.
1986년 경찰에 입직한 유 전 총경은 경찰청 보안1과장, 서울구로서장, 인천청 안보수사과장, 전남 강진서장, 인천 삼산서장 등을 지냈다. 그는 각급 경찰관들의 의견 전달 통로가 부족하다고 지적하며 “총경회의 상설화 등 제도 보완이 필요하다”고 말했다. 또 “주요 간부들의 의견은 경찰청장의 지휘를 보완하는 긍정적 역할을 할 수 있을 것”이라고 했다.
유 전 총경은 퇴직이 얼마 남지 않은 시점에 총경회의에 갔던 이유에 대해 “경찰국이 있던 80~90년대에 민주화 과정에서 경찰들이 한 일을 뼛속 깊이 반성하는 마음이 있었다”고 말했다. 이어 “우리가 그런 세월을 살아봤기 때문에, 후배들은 그래선 안 된다는 한 가지 이유였다”고 했다. 그는 이후 회의에 참석했다는 이유만으로 인사 불이익이 가해지는 모습을 보면서 도리어 ‘우리의 판단이 옳았구나’는 생각을 했다고 덧붙였다.
유 전 총경은 총경회의 참석 계기와 3년이 지난 후 인터뷰에 응한 이유가 같다고 답했다. 그는 “경찰 조직과 후배들에게 할 수 있는 최소한의 역할이라고 생각했다”며 “이제라도 명예회복이 추진되니 다행이지만, 진상조사 등 근본적인 조치가 취해지기를 기대한다”고 재차 강조했다.
