유시민 “강선우 보좌관, 일 못 해 잘려…익명 숨어 갑질 주장”
“갑질 의혹 ‘그렇지 않다’고 하면 기사 안 실어”
유시민 작가가 여성가족부 장관 후보자였던 강선우 더불어민주당 의원의 갑질 의혹을 제기한 보좌진을 두고 “일을 못 해 잘린 것”이라고 주장했다.
지난 10일 유튜브 채널 ‘유시민낚시아카데미’에 올라온 영상에서 유 작가는 “강선우 의원 건은 정말 말이 안 되는 것”이라며 이같이 말했다.
유 작가는 21대 총선 후보를 뽑는 당내 경선에 강 의원이 갑작스레 출마하게 됐다고 언급하며 “갑자기 국회의원이 돼 보좌진을 엉망으로 짜면서 처음에 교체가 많았던 것”이라고 말했다. 당시 강 의원은 서울 강서갑 경선에서 출사표를 던졌던 정봉주 전 의원이 당 공천관리위원회에서 부적격 판정을 받으면서 진행된 추가 공모에 공천을 신청했다.
그는 “그 (보좌진) 중에 1~2명이 사고치고 일도 잘 못 해서 잘렸는데 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 한 것”이라며 “지금 보좌진이나 과거 보좌진을 했던 사람들이 (갑질 의혹에 대해) ‘그렇지 않다’고 인터뷰하면 기사를 안 실어준다”고 주장했다.
앞서 강 의원은 여가부 장관 인사청문 과정에서 보좌진 갑질 의혹 등이 제기돼 지난달 23일 자진 사퇴했다. 강 의원은 보좌진들에 쓰레기 분리배출, 변기 수리 등을 지시했다는 의혹을 받았다. 또 문재인 정부 당시 여성가족부 장관이었던 정영애 전 장관은 강 의원이 지역구 민원을 들어주지 않자 부처 예산을 삭감했다고 폭로하기도 했다.
이같은 의혹이 사그라지지 않자 강 의원은 페이스북을 통해 사의를 밝히며 “여기까지인 것 같다. 큰 채찍 감사히 받아들여 성찰하며 살아가겠다”고 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사