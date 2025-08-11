‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’ 8월 분양
동일토건은 충남 아산 탕정지구에 들어서는 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’을 이달 분양한다고 11일 밝혔다.
아산탕정 동일하이빌 파크레인은 충남 아산 탕정지구 도시개발사업 A1블록(아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 33층, 전용 84~152㎡, 총 821가구 규모다. 이중 738가구가 일반분양 물량이다.
단지가 들어서는 아산 탕정지구 도시개발구역은 약 53만6400㎡ 면적에 공동주택 4300여 가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발사업이 많다. 특히 삼성디스플레이아산캠퍼스 및 아산디스플레이시티, 삼성전자나노시티온양캠퍼스를 비롯해 탕정일반산업단지 등 산업단지 출퇴근이 용이하다.
수도권과 전국 주요 도시의 접근성도 뛰어나다. 1호선 탕정역과 KTX·SRT 천안아산역, 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망을 중심으로 교통 입지를 갖췄다. 최근 GTX-C 노선 연장도 추진이 계획되고 있다.
단지 바로 옆 갈산초(유치원)와 탕정중, 갈산중, 탕정4중(2027년 3월 예정), 충남외고, 삼성고, 탕정고(2028년 3월 예정) 등 주변 학교가 많다. 학원가와 탕정온샘도서관 등이 인접했다.
갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛 등 천안아산역 주변으로 형성된 대형 인프라를 공유하고 도보권 내 탕정 중심상권도 이용할 수 있다. 또 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 단지 인근 자연환경도 조성됐다.
아산탕정 동일하이빌 파크레인은 남향 위주로 배치하고, 최대 5베이와 판상형 맞통풍 위주로 설계했다. 팬트리, 드레스룸 등 집안 곳곳에 수납공간을 마련했으며 일부 세대에 테라스와 펜트하우스 등 특화 설계를 적용했다.
견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에 마련되며 이달 개관 예정이다.
