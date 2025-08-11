“K콘텐츠 열풍, 국가 성장동력으로”…강훈식, 한류 4.0 주문

“이는 다시는 오지 않을 천재일우의 기회”라고 강조하며 각 부처에 전략을 주문했다.

아울러 강 실장은 “이번 주 국민임명식을 시작으로 실질적인 이재명정부의 출범을 맞이한다”며 “지난 두 달간 무너진 국가 시스템 정상화에 역량을 쏟았다. 대통령직 인수위원회 없이 개문발차로 출발했던 시간”이라고 돌아봤다. 그러면서 “이제 국민의 뜻이 국정의 출발점이 되고, 국민의 삶이 정책의 목적이 되는 나라로 나아가겠다”고 강조했다.