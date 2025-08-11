정체 도로 가른 ‘모세의 기적’ 덕분에 골든타임 지켰다 [아살세]

'길 터주기'하는 차들. 전북자치도소방본부 제공

당시 사고는 승용차와 화물차 등 4대가 연쇄 추돌하며 발생했는데, 이 사고로 9.5t

화물차 1대 엔진룸에 불이 붙었다.

25분 만에 진화됐다. 사고로 운전자 1명이 중상을 입는 등 3명이 다쳤지만, 소방대원들은 환자를 빠르게 이송할 수 있었다.