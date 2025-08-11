크래프톤 정글 게임테크랩 1기, 언리얼 엔진 플러그인 8종 출시

크래프톤은 인재 양성 프로그램 ‘크래프톤 정글 게임테크랩’ 1기 교육생들이 개발한 언리얼 엔진 플러그인 8종을 글로벌 콘텐츠 마켓플레이스 ‘팹(Fab)’에 출시했다.

게임테크랩은 지속 성장 가능한 게임 프로그래머를 양성하기 위한 크래프톤의 CSR 프로그램이다. 24주간의 합숙 과정으로 운영되며 게임 엔진 구현을 통해 엔진과 컴퓨터 그래픽스를 심도 있게 이해하고 팀 프로젝트 수행을 통해 실무 역량을 키울 기회를 얻는다.교육 과정 전반에는 몰입과 자기주도적 학습, 팀 기반의 협업 등 크래프톤의 소프트웨어 인재 양성 프로그램 '크래프톤 정글'의 철학이 반영되어 있다.게임테크랩 1기에는 총 31명의 교육생이 참여했으며 지난 3월부터 약 6개월간의 교육 과정을 거쳤다. 최종 결과물은 지난 9일 경기도 용인에 위치한 크래프톤 정글 캠퍼스에서 열린 발표회를 통해 공개됐다. 총 8종의 언리얼 엔진 플러그인이 팹에 정식 등록됐다.출시된 플러그인은 ▲레이 트레이싱 기반의 컴퓨트 셰이더 기술을 활용해 공간감 있는 입체 사운드를 구현한 '오디오 트레이싱(Audio Tracing)' ▲대규모 캐릭터 제어 기술을 활용해 개체 간 상호작용이 가능한 군중 시뮬레이션 '매스 파티클(MAAASS Particle)' ▲대형을 유지하면서도 지형을 자연스럽게 통과하는 지능형 군체 이동 시스템 '어드밴스드 포메이션 시스템(Advanced Formation System)' ▲복셀 기반 구조로 동굴을 실시간 생성하거나 파괴할 수 있는 지형 생성 툴 '디스트럭터블 케이브 제너레이터 라이트(Destructible Cave Generator Lite)' ▲공간 분할 알고리즘을 적용해 공중 유닛의 경로를 자연스럽게 안내하는 '스마트 플라잉 내비게이션(Smart Flying Navigation)' ▲자동 콘텐츠 생성 기술을 활용해 다양한 환경의 맵을 손쉽게 구성하는 생물 군계 기반 레벨 생성기 '원 클릭 레벨 제너레이터(One Click Level Generator)' ▲캐릭터 몸체를 실시간으로 절단하고 절단면을 자연스럽게 표현하는 기술 '슬라이스 스켈레탈메시(Slice SkeletalMesh)' ▲멀티플레이 환경에서도 안정적으로 작동하는 고스트 리플레이 기능 '고스트 리플레이 시스템(Ghost Replay System)' 등 총 8종이다.해당 플러그인들은 언리얼 엔진 기반의 그래픽, 오디오, AI, 콘텐츠 생성 등 다양한 개발 기능을 확장하거나 자동화할 수 있는 도구다. 게임 개발 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 수준의 완성도를 갖췄다. 팹에서 누구나 무료로 다운로드해 사용할 수 있다.김정한 크래프톤 정글 원장은 "크래프톤은 미래 인재 양성을 위해 지속적으로 투자하고 있으며 청년들은 크래프톤 정글의 교육 과정을 통해 개발에만 몰입하며 성장하는 경험을 할 수 있다"며 "게임테크랩을 통해 성장한 인재들이 우리나라 게임 산업의 발전을 이끄는 주역으로 자리잡기를 바란다"고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr