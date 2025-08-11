스토브, 부산인디커넥트 페스티벌 2025 참가
스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 ‘스토브’가 오는 15일부터 17일까지 사흘간 부산 벡스코 열리는 ‘부산인디커넥트페스티벌 2025’(BIC 2025)에 플래티넘 스폰서로 참가한다.
올해로 4년 연속 BIC와 함께하는 스토브는 플랫폼과 퍼블리싱 부문을 아우르는 부스를 운영하며 플랫폼을 비롯해 인디게임 생태계 지원, 퍼블리싱 역량을 알릴 예정이다.
스토브는 이번 BIC에서 자사의 대표 레이블을 직접 체험할 수 있는 ‘팝업 스토브’ 부스와 스마일게이트가 퍼블리싱하는 다양한 타이틀을 한 자리에서 만나볼 수 있는 ‘스마일게이트 퍼블리싱 존’을 운영하며 방문객들을 맞이한다.
‘팝업 스토브’ 부스는 ‘재미는 POP! 감동은 UP! 대한민국 대표 게임 플랫폼 스토브’라는 슬로건으로 운영된다. 스토브를 대표하는 5개 레이블을 주제로 한 체험형 콘텐츠를 선보인다. ‘스토브 ONLY’ 퀴즈, 무료 게임 배포 ‘스토브는 0원해’, 스토브 한글화 인기 투표 ‘스토브는 한글이야’ 등 각각의 개성을 담은 미션을 완수하면 애플워치, 기계식 키보드, 스토브 할인 쿠폰 등 경품 추첨 기회가 주어진다.
스마일게이트 퍼블리싱 존에서는 스마일게이트가 직접 퍼블리싱하는 5종의 타이틀을 시연할 수 있다. ‘네온 어비스 2’ ‘아르티스 임팩트’, ‘V.E.D.A’, ‘아키타입 블루’ ‘레벨업 못하는 플레이어’ 등 다양한 장르와 스타일의 게임을 경험할 수 있다. 현장에서 스팀 위시리스트 등록도 가능하다.
온라인에서는 29일까지 ‘스토브인디 X BIC 2025’ 콜라보 페이지를 운영한다.
