스토브, 부산인디커넥트 페스티벌 2025 참가

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 ‘스토브’가 오는 15일부터 17일까지 사흘간 부산 벡스코 열리는 ‘부산인디커넥트페스티벌 2025’(BIC 2025)에 플래티넘 스폰서로 참가한다.

올해로 4년 연속 BIC와 함께하는 스토브는 플랫폼과 퍼블리싱 부문을 아우르는 부스를 운영하며 플랫폼을 비롯해 인디게임 생태계 지원, 퍼블리싱 역량을 알릴 예정이다.