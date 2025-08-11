시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 08월 11일)

입력:2025-08-11 17:31
공유하기
글자 크기 조정

8월 11일 월요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 호우주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 서울·경기·충북 지방은 구름이 많으며, 영남 지방은 비가 내리고 있습니다. 또한, 강원 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 25도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 26도, 대구 28도, 부산 26도, 제주 29도 입니다.

영남 지방은 아침까지 비가 이어지겠으며, 제주 지방은 새벽부터 비가 시작되겠습니다. 또한, 전남 지방은 밤사이 비가 시작되어 아침까지 이어지겠습니다.

내일 아침기온은 서울 23.0도, 인천 22.0도, 수원 22.0도, 춘천 21.0도, 강릉 22.0도, 청주 21.0도, 대전 21.0도, 전주 22.0도, 광주 22.0도, 대구 21.0도, 부산 22.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
네타냐후 총리 “NYT, 가짜 기아 사진 보도…법적 대응 검토”“
1000명에게 물어보니…소비자 83% “민생쿠폰, 먹거리에 쓰겠다”
“공포심 유발”…‘저속노화’ 정희원, 왜 ‘유퀴즈’ 저격했나
‘최장 10일 추석 연휴’ 한국인 관광 선호도 1위는 ‘여기’
윤, 내란 재판 4회 연속 불출석…“불이익 피고가 감수해야”
경복궁에 또 낙서…매직으로 ‘트럼프 대통령’ 쓴 70대 체포
“트럼프가 27년 전 스토킹해 데이트 신청했다”는 이 배우 누구?
대전 前연인 살해 남성 신상공개···26세 장재원
국민일보 신문구독