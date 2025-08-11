포천시, 집중호우 피해 포도농가 찾아 복구 봉사 진행

백영현 시장·직원, 포도 닦기 구슬땀

백영현 포천시장이 지난 9일 내촌면 소재 포도농가를 찾아 진흙이 묻은 포도를 닦는 봉사활동을 진행하고 있다. 포천시 제공

봉사에는 백영현 포천시장을 비롯해 농협중앙회 포천시지부 이덕주 지부장과 직원들이 함께해 피해 농가를 위로하고 복구 작업에 동참했다.