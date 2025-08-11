하남시, 5호선 하남구간 ‘기후동행카드’ 첫 시행

이현재 하남시장이 지난 9일 5호선 미사역에서 기후동행카드 관련 시민의 의견을 듣고 있다. 하남시 제공

이 시장은 이 자리에서 ‘지하철 5호선 출퇴근 시간 배차간격 및 기후동행카드 구매, 충전 불편’ 등 시민의 의견을 청취했다.

이에 대해 이 시장은 “기후동행카드의 구매 및 충전은 9월 13일부터 하남시 내 역사에서도 가능하도록 준비 중”이라며 “시민 불편을 최소화하기 위해 서울시 및 관계 기관과 협력해 배차시간도 개선해 나가겠다”고 밝혔다.