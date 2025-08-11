미 정부, 엔비디아·AMD 중국 AI칩 매출 15% 가져간다

중국 수출 허용 대가

로이터연합뉴스

미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아와 AMD가 중국에 특정 AI 반도체 수출하는 대가로 중국 매출의 15%를 미 정부에 납부하기로

트럼프 1기 행정부 당시 국가안보회의(NSC)에서 근무했던 중국 전문가 리자 토빈은 “중국은 미국 정부가 수출 허가를 수익원으로 전환하는 것을 보며 쾌재를 부르고 있을 것”이라며 “다음에는 록히드 마틴이 중국에 F-35 전투기를 판매하는 것을 15% 수수료를 받고 허용해 줄 것인가”라고 지적했다.