LPGA투어 대회 유치로 글로벌 명문코스 반열에 오른 ‘파인비치’…10월 13일 BMW레이디스 챔피언십 개최

LPGA “한국 골프코스 새로운 이정표 될것”

페어웨이 금잔디 교체로 코스 컨디션 최상

광주·전남도민 위한 유치기념 할인 이벤트

해남 파인비치골프링크스 비치코스 6번홀. 이 곳에서는 오는 10월에 국내 유일의 LPGA투어 대회 BMW레이디스 챔피언십이 개최된다. 파인비치골프링크스

대회 개최지인 파인비치는 환상적인 해안 경관과 도전적인 코스 세팅을 갖춘 씨사이드 골프장으로 남도의 숨겨진 아름다움을 전 세계에 알리는 역할을 하게 된다.

파인비치는 이번 대회를 맞아 페어웨이와 티잉그라운드 전 구역에 ‘금잔디(MatrellaZoysia)’로 초종을 전면 교체했다. 이로 인해 코스의 완성도를 한 단계 끌어 올렸다는 평가다.

파인비치는 LPGA 개최와 코스 재탄생을 기념해 광주,전남지역민을 위한 특별 할인 이벤트를 실시한다. 광주·전남에 주소를 둔 지역 주민은 9월 한달간 주중(월~금1부) 그린피 10만원에 18홀 라운드를 할 수 있다. 골프장 입장시 신분증 또는 주민등록상 주소지 확인이 필요하다.