“아이같은 눈망울 갖도록 진화” 개의 생존 전략 [개st상식]

개는 늑대와 달리 속눈썹과 눈꺼풀을 움직여 슬픔과 결핍을 표현할 수 있습니다. 이런 표정은 동정심을 유발해서 인간의 돌봄을 받는 데 유리하다는 내용의 연구 보고서 내용을 소개합니다. petMD

개에게 가축화란 “어린아이가 돼 가는 과정”



늑대와 달리 개에게 존재하는 '안쪽눈구석올림근' 모습. 시민단체 pawsafe

눈 앞뒤를 당길 수 있는

슬픔이나 갈구 같은 표정을 지을 수 있게 됐고, 이런 표정 덕에

개들은 표정뿐만 아니라 외양도 귀여움을 강조하도록 진화했습니다. 개들은 대를 거듭하면서 선조 격인 늑대의 뾰족한 귀, 날카로운 얼굴선을 버리고 대신 동그란 얼굴과 짧은 귀, 커다란 눈을 갖게 됐습니다. 덕분에 시베리안허스키처럼 늑대에 가까운 견종을 제외한 대부분의 반려견은 성견이 돼도 강아지 시절의 외모를 일정 정도 유지합니다.

