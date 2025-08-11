‘2025 대전0시축제’, 개막 이후 3일간 87만명 찾았다

2025 대전0시축제 현장. 대전시 제공

지난 8일 막을 올린 ‘2025 대전0시축제’의 관람객 수가 3일간 87만명에 달하는 것으로 나타났다.

11일 대전시에 따르면 올해 대전0시축제의 날짜별 관람객 수는 8일 24만7000명, 9일 32만5000명, 10일 29만4000명을 기록했다.

지난해 대비 개선된 체험·이벤트 부스 및 다양한 먹거리 등이 효과를 발휘했기 때문이라고 분석했다.

대전소방본부의 체험교육장에서는 소화기 사용법을 직접 체험할 수 있다.