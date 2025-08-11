[기고] 진화론은 왜 허구인가 - 과학의 가면을 쓴 진화론(5)
김치원 목사·창조반석교회 원로, 한국 창조과학회 이사, 창조과학부흥사회장
오늘 우리는 첨단 과학의 시대를 살아가고 있다. 과학 발전은 우리의 상상을 초월한다. 스마트폰만 해도 신제품이 소개된 후 불과 몇 개월만 지나면 새로운 기능을 추가한 신제품들이 출시돼 스마트폰 교체를 고민하게 한다. 이런 첨단 과학의 시대에 사람들은 모든 것을 과학적으로 이해를 하려고 하며 과학적으로 설명이 되지 않으면 무조건 틀렸다는 생각을 하게 된다.
그런데 어떤 사실을 과학적으로 받아들이려면 먼저 과학이 무엇인가를 알아야 한다. 과학이라는 단어의 사전적인 의미는 ‘사물의 현상(자연)에 관한 보편적 원리 및 법칙을 알아내고 해명하는 것을 목적으로 하는 지식체계나 학문’이다. 필자는 과학이란 한마디로 ‘자연에 숨겨져 있는 원리, 법칙, 기술, 정보 등을 얻는 지식’을 말하며 그 지식은 반드시 관찰과 실험을 통해 검증돼야 하고 그렇게 얻은 지식을 ‘과학적 사실’이라고 말해야 한다고 생각한다. 그러니까 과학이라는 단어와 ‘과학적 사실’이라는 말은 구분돼야 함에도 사람들은 과학이라는 단어만 붙어 있으면 무조건 ‘과학적 사실’로 받아들이는 경향이 있다.
과학에는 자연과학(실험과학)이 있고 인문과학이 있는데 일반적으로 과학, 하면 자연과학(실험과학)으로 이해한다. 그런데 우리가 알아야 할 점은 진화론 앞에서 항상 ‘과학’이라는 단어가 함께 사용되고 있다는 사실이다. 그래서 사람들은 과학이라는 단어만 보고 그 내용마저도 과학적 사실로 받아들이는 것 같다. 더욱이 진화론은 학생들이 배우는 ‘과학 교과서’에 기록돼 있다는 것만으로도 신뢰를 확보하고 있기에 과학 교과서의 영향력은 클 수밖에 없다.
예수님은 거짓 선지자들에 대해 “거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 이리라”(마 7:15)라고 말씀하셨다. 도적이 양을 도둑질하려고 할 때는 양의 가죽(가면)을 뒤집어쓰고 양에게로 접근하기에 양은 도망가지 않고 있다가 죽임을 당한다.
이처럼 진화론자들도 진화론 앞에 과학이라는 가면을 씌워 진화론이 마치 과학적 사실인 양 사람들을 속이고 있다. 그러나 생각해보자. 진화론은 관찰과 실험으로 검증된 과학적 사실이 아닌 하나의 이론이자 가설이다. 그럼에도 불구하고 모든 역사박물관과 자연사박물관, 과학 다큐멘터리, 초중고 과학 교과서, 유튜브와 포털 사이트 등의 무대를 점령하고 있다. 그래서 사람들은 진화론이 한낱 가설이 아니라 의심할 수 없는 과학적 진리로 받아들이고 있다. 그래서 진화론을 거부하는 자는 과학을 모르는 무지한 자로 조롱을 받는다.
안타깝게도 이 세상은 진화론 세상이 되었다. 진화론은 만물이 창조주나 어떤 설계자의 개입 없이 오랜 시간 동안 오로지 ‘우연’만으로 생성되었다는 자연주의 세계관임에도 진화론은 과학으로 포장돼 학교와 매체를 통해 마치 증명된 사실처럼 사람들에게 주입되고 있다. 그리스도인들 역시 학교에서 정규 교육과정을 통해 진화론에 세뇌돼 믿음이 흔들리기도 하고 혼란스러워하기도 한다.
분자생물학자인 데이비드 벌린스키는 ‘악마의 계교’라는 책에서 “진화론은 무신론의 과학적 위장”이라고 지적했으며 데이비드 바라시 미국 워싱턴대학 교수는 “진화 과학이 발전함에 따라 종교적 믿음(창조론)이 차지할 공간이 좁아졌다. 진화과학은 이전에 강력했던 종교적 신앙의 두 기둥을 무너뜨렸으며, 전능하고 사랑이 무한한 신(하나님)에 대한 종교적 믿음의 토대를 허물었다”고 말했다.
지난해 출판된 최우성 박사의 유작 ‘창세기와 생물 이야기’에는 다음 같은 중요한 지적이 실려 있다. “진화론은 과학적으로 증명 불가능한 기원론을 따르고 있음에도 불구하고 공교육을 통해 과학적 사실로 기술되어 모든 국민에게 전파되고 있다. 학교에서 배운 다윈의 진화론을 과학적 사실로 받아들이게 되면 성경의 창세기 앞부분 내용을 신뢰할 수 없게 되고 그러면 성경을 믿음의 지적 기반으로 삼는 기독교를 버리거나 왜곡된 신앙인이 될 수밖에 없다. 진화론은 하나님의 창조 없이 우주와 생명이 시작될 수 있다는 다윈의 주장을 강화하기 위해 무신론자들이 만든 이념이다.”
‘다윈을 법정에 세우다’를 펴낸 김학성 저자는 책에서 “진화론은 검증되지 않은 가설이요 하나의 주장에 불과하다. 그런데 세상은 이를 마치 검증된 사실인 양 다루면서 과학의 형식과 힘을 빌려 하나님을 적대하고 있다”고 했다.
지금도 진화론은 과학의 탈을 쓰고 마치 진리인 듯 행세하고 있다. 이것은 예수님의 지상명령인 복음 전파를 차단하기 위한 전략이다. 보이지 않는 사탄의 계교가 작동하고 있는 것이다.
