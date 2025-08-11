폐암 중 가장 무서운 소세포암, 원인의 98%가 ‘이것’

소세포폐암 환자 100명 중 98명, 흡연이 원인

폐·후두암, 다른 암보다 흡연 영향 압도적

위·간·대장암은 유전·환경 요인 비중 커



초기 증상이 거의 없고 완치가 어려운 소세포폐암의 발생에 ‘장기 흡연’이 결정적으로 작용한다는 분석 결과가 나왔다.



건강보험공단 건강보험연구원과 연세대 보건대학원 지선하 교수팀은 국내 발생률이 높은 주요 암 종류를 대상으로 흡연으로 인한 암 발생 위험도과 기여 위험도를 분석한 결과 이같이 확인됐다고 11일 밝혔다.



연구진은 2004년부터 2013년까지 전국 18개 민간검진센터에서 건강검진을 받은 13만6965명의 자료를 유전위험전수(PRS), 중앙암등록본부 자료, 건보 자격 자료와 연계해 2020년까지 추적했다. 생활환경과 유전위험전수가 동일한 수준인 집단 내부에서 암 발생 위험과 기여위험도를 비교하는 방식이다.



그 결과 흡연 기간이 30년 이상이거나 하루 한 갑 이상 20년 동안 담배를 핀 현재 흡연자의 경우 소세포폐암 기여위험도가 98.2%로 나타났다. 기여위험도 98%는 소세포폐암 환자 100명 중 98명이 흡연에 기인해 발생했음을 뜻한다고 건보공단은 설명했다.



폐암은 크게 소세포폐암과 비소세포폐암으로 나뉜다. 소세포폐암은 전체 폐암에서 차지하는 비중이 15~25%로 비교적 낮지만, 진단 시점에 절제 수술이 어려울 정도로 진행된 경우가 많고 급속히 전신에 전이되는 특징이 있다.



같은 흡연자 집단에서 편평세포후두암과 편평세포폐암 기여위험도도 각각 88.0%, 86.2%로 높았다. 전체 폐암에 대한 기여위험도는 79.4%, 전체 후두암은 86.2%였다.



비흡연자 대비 암 발생 위험(상대위험도)은 소세포폐암 54.5배, 편평세포폐암 21.4배, 편평세포후두암 8.3배에 달했다. 반면 위암 2.4배, 간암 2.3배, 대장암 1.5배 수준에 그쳐 흡연이 폐암·후두암의 절대적 위험 요인임이 확인됐다.



연구진은 “대장암, 위암, 간암은 소송 대상 암종에 비해 흡연이 기여하는 정도가 상당히 낮고 유전 등 흡연 이외의 원인이 많은 영향을 미치는 것으로 나타났다”며 “폐암과 후두암은 다른 암종과의 비교에서도 암 발생에 흡연이 기여하는 정도가 월등히 높고 유전의 영향은 극히 낮았다”고 설명했다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



