대전 신탄진~강남 잇는 고속버스, 13일부터 운행 시작

13일부터 운행을 시작하는 신설 노선은 유성터미널에서 출발해 신탄진을 경유한 뒤 서울 센트럴시티터미널까지 이동한다.

소요 시간은 약 1시간 40분이며 하루 왕복 8회(편도 4회) 운행할 예정이다.