‘최장 10일 추석 연휴’ 한국인 관광 선호도 1위는 ‘여기’
일본 후쿠오카·오사카·도쿄 등 인기 순위 올라
오는 10월 추석 연휴를 앞두고 정부의 임시공휴일 지정에 관심이 쏠린 가운데, 올해 추석 연휴 기간 한국인에게 가장 인기 있는 여행지는 일본으로 나타났다. 인기 도시 상위권에 모두 일본 도시가 자리했다.
11일 항공권 비교·예약 플랫폼 ‘스카이스캐너’의 항공편 검색 데이터에 따르면, 일본 후쿠오카(20.2%)가 한국인 여행객의 올해 추석 연휴 인기 여행지 순위 1위에 올랐다. 2위와 3위는 각각 일본 오사카(18.3%)와 도쿄(15.4%)였다. 상위권 3개 도시가 모두 일본인 셈이다.
이어 태국 방콕(8.9%), 대만 타이베이(8.0%), 중국 상하이(6.6%), 한국 제주(6.4%), 베트남 나트랑(6.1%), 베트남 다낭(5.4%) 순이었다.
국가별로 인기 순위를 집계했을 때도 이같은 순위는 유지됐다. 가장 인기 많은 국가는 일본(43.1%)으로 조사됐다. 이어 베트남(13.2%), 중국(9.6%), 태국(7.5%) 등이 순위에 올랐다.
다만 추석 연휴 기간을 결정할 임시 공휴일 지정 여부는 아직 정해지지 않았다. 만약 정부가 10월10일을 임시공휴일로 지정한다면 10월 3일 개천절을 시작으로 추석 연휴와 한글날, 주말 등이 이어져 최장 10일간의 연휴가 완성된다. 임시공휴일은 대통령령에 따라 정부가 수시로 지정하는데, 내수 활성화와 국민 휴식권 보장이 주된 목적이다.
임시공휴일 지정에 따른 내수 활성화 효과에 대해서는 의견이 분분하다. 올해 초 설 연휴 직후 임시공휴일을 지정했을 당시 연휴가 길어지자 오히려 해외로 떠나는 여행객이 많아지기도 했다. 당시 해외여행객은 전년 동월 대비 7.3% 증가해 297만명으로 역대 최고치를 기록했다. 반면 국내 관광 소비 지출은 전년 동월 대비 1.8% 감소했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
