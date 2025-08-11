한국공학한림원, 한-인도 워크숍서 AI·반도체 협력 논의

8월 12~13일 온라인 유튜브 생중계

‘AI 분야 발전을 위한 스마트 제조와 글로벌 협력’과 ‘반도체 제조 및 파운드리 협력 이니셔티브’를 주제로 진행된다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 “AI와 반도체 분야에서 한국과 인도는 훌륭한 파트너로, 글로벌 공급망 재편과 기술 자주권에 대한 요구가 증가하는 상황에서 양국이 더욱 강력하고 협력적인 혁신 시스템을 구축하는 것이 중요하다”며 “이번 워크숍을 통해 AI, 반도체뿐 아니라 항공우주, 모빌리티, 첨단 제조 등 응용 분야에서의 협력을 강화하는 실질적인 통찰과 아이디어를 얻기를 희망한다”고 말했다.