7월 타율 0.441…괴력의 KT 안현민, 월간 MVP로 우뚝
KT 위즈의 ‘괴물 타자’ 안현민이 2025 프로야구 KBO리그 7월 월간 최우수선수(MVP)로 이름을 올렸다.
한국야구위원회(KBO)는 안현민이 기자단 투표 총 35표 중 24표(68.6%), 팬 투표 44만7304표 중 3만2578표(7.3%)로 총점 37.93점을 받아 7월 MVP에 선정됐다고 11일 밝혔다. 안현민은 기자단 투표 5표에 팬 투표 24만3379표로 총점 34.35점을 기록한 한화 이글스의 외국인 투수 코디 폰세를 제치고 영예를 안았다.
KT 선수가 월간 MVP에 오른 건 2023시즌 8월 윌리엄 쿠에바스 이후 2년여 만이다. KT 야수로는 2020시즌 6월 멜 로하스 주니어 이후 5년 1개월 만의 수상이다.
KT의 중심 타자로 활약 중인 안현민은 7월 한달 동안 타율 0.441를 기록하며 이 부문 리그 2위에 올랐다. 월간 장타율과 출루율은 각각 0.706과 0.551로 부문 1위였다.
안현민은 7월 21경기에서 30안타 5홈런 14타점 등을 올리며 장타와 클러치 능력을 동시에 뽐냈다. 이날 현재까지 8월 9경기에서 8안타 5타점 5볼넷을 기록하며 KT의 순위 싸움에 힘을 보태고 있다. 7월 MVP로 선정된 안현민에게는 상금 300만원과 트로피가 전달된다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
