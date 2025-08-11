이번엔 광주 백화점 폭발물 테러 협박…폭발물 발견 안돼
경찰특공대 투입해 3시간여 수색
백화점 개장 지연…허위신고 수사
광주의 한 백화점에 폭발물을 설치하겠다는 협박성 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰으나 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 허위신고로 보고 관련 수사에 나설 예정이다.
11일 광주경찰청 등에 따르면 이날 오전 9시30분쯤 112에 “광주 서구 롯데백화점에 폭발물을 설치하겠다”는 신고가 접수됐다.
광주 서구에 롯데백화점은 없으나, 경찰은 만일의 상황에 대비해 광주 동구에 위치한 롯데백화점과 서구 신세계백화점 등 2곳에 경찰특공대 등 군·경 합동수색팀을 급파해 폭발물 수색에 나섰다. 당국은 3시간여에 걸친 수색에서 폭발물 등 테러 정황이 발견되지 않자, 오후12시30분쯤 수색을 종료하고 철수했다.
테러협박 소동으로 두 백화점은 출입이 통제돼 개장이 2~3시간 가량 늦어졌다. 오후부터는 정상영업을 하고 있다.
경찰은 애초 신고 내용이 거짓인 것으로 보고 허위신고에 대한 수사에 나설 예정이다.
앞서 지난 5일에는 서울 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 온라인 커뮤니티에 게시돼 4000여명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 해당 글을 작성한 중학생은 제주에서 붙잡혀 현재 수사를 받고 있다.
이튿날인 6일엔 경기 용인 신세계백화점, 하남 스타필드 등지에 폭발물을 설치했다는 협박성 게시글을 온라인상에 쓴 20대 남성이 경남 하동에서 검거되기도 했다.
경찰 관계자는 “불특정 다수가 이용하는 백화점 등 다중이용시설에 대한 테러 협박은 공중협박죄로 처벌받을 수 있다”며 “엄정 대응할 것”이라고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
