특허청, 2학기 ‘지식재산학’ 학점은행 수강생 모집
특허청 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회는 12~21일 지식재산학 관련 학점은행 2학기 온라인 수강생을 모집한다고 11일 밝혔다.
2학기 수업은 26일부터 약 15주간 진행된다. 지식재산개론·상표법 등 11개 과목이 개설되며 1인당 최대 7개 과목(21학점)까지 수강할 수 있다. 수강신청은 지식재산학 학점은행 홈페이지에서 할 수 있으며 선착순 모집한다.
고등학교를 졸업하거나 동등한 학력을 가진 국민이라면 누구나 무료로 수강할 수 있고, 학위수여 요건을 충족할 경우 교육부장관 명의의 ‘지식재산학사’ 학위를 취득할 수 있다.
특허청과 학점교류 협약을 맺은 대학의 재학생은 지식재산학 학점은행을 통해 수료한 과목을 소속 대학에서 학점으로 인정받을 수 있다.
2학기는 가톨릭관동대 건양대 경일대 계명대 동명대 전북대 제주대 충남대 춘해보건대 한라대 한세대 한국공학대 등 12개 대학과 학점교류를 진행한다.
수강신청 및 학위 취득에 관한 자세한 사항은 지식재산학 학점은행제 홈페이지나 한국발명진흥회에 문의하면 된다.
허재우 국제지식재산연수원장은 “지식재산은 미래를 선도할 핵심 자산”이라며 “현장에서 바로 활용 가능한 실전형 인재를 양성하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
