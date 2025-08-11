특허청, 2학기 ‘지식재산학’ 학점은행 수강생 모집

2학기 수업은 26일부터 약 15주간 진행된다. 지식재산개론·상표법 등 11개 과목이 개설되며 1인당 최대 7개 과목(21학점)까지 수강할 수 있다. 수강신청은 지식재산학 학점은행 홈페이지에서 할 수 있으며 선착순 모집한다.

고등학교를 졸업하거나 동등한 학력을 가진 국민이라면 누구나 무료로 수강할 수 있고, 학위수여 요건을 충족할 경우 교육부장관 명의의 ‘지식재산학사’ 학위를 취득할 수 있다.