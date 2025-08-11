세종시 ‘가축방역 우수사례 평가’ 3년 연속 1위

가금류 밀집단지인 세종시 부강면에서 소독하고 있는 방역차량. 세종시 제공

이번 평가는 서울시를 제외한 7개 특·광역시와 9개 도로 나눠 진행됐다.

시는 지난해 연말부터 올해 초 충청권에 확산한 고병원성 조류인플루엔자(AI) 감염 당시 신속하고 철저한 대응으로 피해를 최소화했다.

특히 산란계 농장 4곳에서 조류AI가 발생했음에도 인근지역 대규모농장과 가금 밀집단지의 감염 확산을 성공적으로 차단했다.

시는 다음달 농림축산식품부장관 표창과 포상금 1000만원을 받게 된다.