연습면허로 전동킥보드 운전했다 면허취소…중앙행심위 “적법”

2022년 5월 30일 서울 송파구 방이삼거리에서 경찰이 이륜차 준법운행과 사고예방을 위한 집중단속을 실시하고 있다. 뉴시스

학업과 이동권에 제한이 생긴다며 행정심판을 청구했다.

중앙행정심판위원회는 연습면허 준수사항을 위반한 사실이 인정되는 만큼 취소 처분이 위법·부당하지 않다고 판단했다.

전동킥보드를 운전하기 위해선

최소 제2종 원동기장치자전거 운전면허를 취득해야 한다.