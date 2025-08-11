2023년 말 담벼락 스프레이 낙서로 곤욕을 겪었던 경복궁이 또다시 낙서로 얼룩졌다.
국가유산청은 11일 "오전 8시 10분 경 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 사람을 경복궁 근무자가 현장에서 확인해 경찰에 인계했다"고 밝혔다. 낙서를 한 사람은 서울 강서구에 거주하는 79세 남성으로 확인됐다. 이 남성은 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라고 쓴 것으로 확인됐다. 작성 중인 상태에서 발견됨에 따라 글을 쓴 정확한 의도는 확인이 되지 않고 있다.
국가유산청은 고궁박물관 유물과학과 보존처리 전문가들이 오늘 중으로 낙서 제거에 나설 예정이라고 밝혔다. 국가유산청 관계자는 "'문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 낙서 행위자에게 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있다"고 설명했다.
한편, 2023년 말 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 쓴 스프레이 낙서를 지우는데 약 1억3100만원을 지출한 것으로 추산됐다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
경복궁에 또 낙서…매직으로 ‘트럼프 대통령’ 쓴 70대 체포
