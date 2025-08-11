시사 전체기사

경복궁에 또 낙서…매직으로 ‘트럼프 대통령’ 쓴 70대 체포

입력:2025-08-11 12:14
수정:2025-08-11 13:36
공유하기
글자 크기 조정
2023년 말 담벼락 스프레이 낙서로 곤욕을 겪었던 경복궁이 또다시 낙서로 얼룩졌다.
경복궁 광화문 석축에 70대 남성이 쓴 낙서. 국가유산청 제공

국가유산청은 11일 "오전 8시 10분 경 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 사람을 경복궁 근무자가 현장에서 확인해 경찰에 인계했다"고 밝혔다. 낙서를 한 사람은 서울 강서구에 거주하는 79세 남성으로 확인됐다. 이 남성은 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라고 쓴 것으로 확인됐다. 작성 중인 상태에서 발견됨에 따라 글을 쓴 정확한 의도는 확인이 되지 않고 있다.

국가유산청은 고궁박물관 유물과학과 보존처리 전문가들이 오늘 중으로 낙서 제거에 나설 예정이라고 밝혔다. 국가유산청 관계자는 "'문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 낙서 행위자에게 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있다"고 설명했다.

한편, 2023년 말 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 쓴 스프레이 낙서를 지우는데 약 1억3100만원을 지출한 것으로 추산됐다.

손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
생후 2개월 신생아 죽게 한 ‘비정한 20대 부모’ 검거
“트럼프가 27년 전 스토킹해 데이트 신청했다”는 이 배우 누구?
서민 울리는 쌀·라면 가격…7월 먹거리 물가 3.5% 껑충
이 대통령 국정지지율 56.5%…취임 후 최저치 [리얼미터]
33살에 세상 떠난 한국계 여성, 美 동전으로 부활
[단독] 이러니 스토킹 참극 되풀이… 가해자 분리조치 겨우 4.3%
초4에 “싸가지 없는 XX” 혼잣말한 교사…“아동학대 아냐”
안철수 “전한길이 사방팔방 진흙탕 만들어…제명해야”
국민일보 신문구독