국힘, 전한길 제명 가닥…‘전대 난동’에 오늘 징계 결정
국민의힘이 11일 전당대회 합동연설회를 방해한 전한길씨를 제명하기로 가닥을 잡았다. 이 같은 조치로 당내 분란을 잠재울 수 있을지 주목된다.
당 중앙윤리위원회는 이날 오전 여의도 중앙당사에서 회의를 열어 전씨에 대한 징계 수위를 논의한다.
중앙윤리위는 사안의 엄중함을 고려해 이르면 이날 중으로 전씨에 대해 제명 조치를 할 것으로 전해졌다.
당장 12일부터 권역별 합동연설회가 연달아 열리는 만큼 향후 전대 일정에 차질이 빚어지지 않도록 신속히 조치하려는 것으로 풀이된다.
전씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 자칭 전한길뉴스 발행인 자격으로 연설회장에 입장해 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 ‘배신자’ 구호를 외치도록 유도했다.
이에 당 지도부는 합동연설회 직후 전씨에 대해 향후 잇따를 전대 행사 출입을 금지하고 징계 절차에 착수할 것을 결정했다.
지도부 내부에선 전씨의 행위가 심각한 해당 행위에 속한다고 보고, 당헌·당규상 가장 수위가 높은 징계인 제명을 해야 한다는 데 무게를 둔 것으로 알려졌다.
당장 이날 공개 석상에서부터 지도부는 전씨 행위를 강하게 질타했다.
송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “지난 대구·경북 합동연설회에서 전씨는 방청석 연단에 올라 집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다”며 “당 윤리위는 사안의 엄중함을 인식하고 조속히 결론 내려주길 당부한다”고 말했다.
비대위원인 김대식 의원도 YTN 라디오에서 전씨와 관련해 “당에 해를 끼치고 앞으로 우리 당이 나아갈 방향에 대해 심각한 문제가 있다고 하면 징계뿐만 아니라 출당 조치도 해야 한다”고 주장했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
